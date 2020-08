Coronavirus, l’infettivologo Le Foche: “Casi in Serie A? C’è un grosso errore da evitare”

Francesco Le Foche, immuno-infettivologo che da mesi osserva e studia l’andamento della SARS-COV2, a partire dalla bomba epidemiologica di Atalanta-Valencia, ha concesso una lunga ed interessante intervista ai microfoni del Corriere dello Sport a proposito del nuovo aumento dei contagi che riguarda anche il mondo del calcio.

Replica dell’incubo. Calcio nuovamente a rischio?

«L’isolamento di due settimane è un protocollo scientifico non modificabile. Non credo a una moltiplicazione allarmante dei casi di contagio, peraltro ampiamente prevedibili. Credo invece fermamente che occorra imparare a convivere con questo virus».

Che nel caso del calcio significa?

«Due o tre casi per squadra di contagio asintomatico non devono indurre a paralizzare il sistema una seconda volta. Sarebbe un errore macroscopico. Vale per la vita ma vale a maggior ragione per il mondo del pallone che ha dimostrato senso di responsabilità, maturità e organizzazione. Vale per i calciatori, i dirigenti, ma anche per tutto l’indotto dei tifosi e dei media».

I diffusori di panico non la pensano così. Allarme rosso per loro.

«Fortunatamente i numeri dimostrano che questo virus ha un alto tasso di contagio che tende a non diventare malattia. Questo è il dato significativo di cui tener conto. A fronte di tanti contagi, la malattia non viene espressa».

Diceva casi di contagio “prevedibili”.

«In realtà, mi sarei aspettato molti più casi viste le premesse».

Non c’è stato peccato di leggerezza da parte di questi calciatori nell’imminenza della ripresa?

«Non lo chiamerei peccato di leggerezza, né punterei l’indice contro. Sono calciatori, ma sono soprattutto ragazzi. Reduci da una pressione ambientale e psicologica micidiale concentrata in pochi mesi, si sono rilassati in vacanza. Una umanissima riduzione di attenzione».

A partire dalle premesse…

«Chiuderle ora, meglio tardi che mai. Ma le discoteche non andavano riaperte. È stato un errore. Sono luoghi osmotici per definizione. Ideali per la propagazione del virus, a cominciare dagli scambi interpersonali».

Positivo anche Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna. Non più giovanissimo e probabilmente soggetto a rischio per via del trapianto di midollo spinale.

«Mi dispiace per lui. Ho conosciuto Sinisa nel 2002 quando abbiamo ricevuto il Premio Campidoglio. Non ho dubbi sulla sua reazione. Ha la forza di un leone. Non conosco bene lo stato del suo sistema immunitario ma è probabile che, a seguito del trapianto potrebbe aver rinforzato il suo sistema immunitario rispetto al virus».

Tifoso milanista, non la preoccupa il caloroso abbraccio “smascherato” tra Sinisa e Ibra a Porto Cervo?

«Ibra con Pioli è stato alla base del rinascimento milanista. Un abbraccio per quanto caloroso non può determinare un contagio».

E poi Ibra è una specie di conclamato supereroe.

«Mi occupo di scienza non posso credere ai supereroi. Posso dire però che, da eventuale supereroe, ci aspettiamo da lui che sia un esempio non solo in un campo di calcio ma anche fuori. Se ci si deve abbracciare al chiuso fondamentale la mascherina, ancor meglio la giusta distanza».

A quando riammettere il pubblico negli stadi?

«Qualunque errore in questo senso potrebbe rispedirci nel passato con le conseguenze immaginabili. Va programmato seriamente, ma non vedo tempi molto lunghi per la riapertura graduale ai tifosi. Tre o quattro mesi, direi. Considero fondamentale l’impatto emotivo e psicologico in una società familistica come la nostra della riapertura delle scuole».