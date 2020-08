Coronavirus, anche Mihajlovic contagiato. È asintomatico

Sinisa Mihajlovic è tra i protagonisti della Serie A contagiati dal Covid19. Era rientrato venerdì a Bologna ed è stato sottoposto a tampone, risultato positivo. Il tecnico – spiega il club rossoblù n una nota – è assolutamente asintomatico e resterà in isolamento per le prossime due settimane, come vuole il protocollo del governo italiano. La società emiliana ha già effettuato i test sui giocatori della Primavera, tutti sono risultati negativi. E domani sono previsti i test per i giocatori della prima squadra.

(Fonte: .bolognafc.it)