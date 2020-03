UFFICIALE – Coronavirus, si ferma anche La Liga: sospesa per due giornate. Il comunicato

Anche La Liga si ferma causa emergenza Coronavirus. Dopo lo stop del campionato italiano, anche la federazione spagnola ha optato per questa via, dopo la notizia della quarantena imposta dal Real Madrid. Questo il comunicato de La Liga: “Date le circostanze note questa mattina, in riferimento alla quarantena stabilita dal Real Madrid e ai possibili positivi nei giocatori di altre società, LaLiga ritiene che le circostanze siano in atto per proseguire con la fase successiva del protocollo di azione contro il COVID-19. Di conseguenza, conformemente alle misure stabilite dal regio decreto 664/1997 del 12 maggio, accetta di sospendere il campionato almeno per le prossime due giornate. Tale decisione sarà rivalutata dopo il completamento delle quarantene decretate nei club interessati e altre possibili situazioni che potrebbero sorgere.