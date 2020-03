Coronavirus, positivo giocatore di basket del Real Madrid: squadra di Zidane in quarantena

L’OMS è stata chiara: il coronavirus può definirsi pandemia ed ora i primi effetti si vedono anche nel calcio oltre confine italico.

Secondo quanto riportano i media spagnoli, il Real Madrid è in quarantena. Un giocatore della squadra di basket – il nome non è stato comunicato – è risultato positivo al coronavirus. Ciò costringe alla quarantena per almeno quindici giorni anche i giocatori della squadra di Zidane che, da programma, martedì 17 marzo dovrebbero sfidare il Manchester City per il ritorno degli ottavi di finale di Champions.