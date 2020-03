Coronavirus, Infantino ammette: “Euro2020 a rischio? Non posso escluderlo”

“Non posso escludere nulla in questo momento“. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato della possibilità di annullare Euro2020, in programma la prossima estate. Infantino ha poi aggiunto: “Spero che non dovremo mai andare verso questa direzione. Penso che sarà comunque difficile annullare la competizione a livello globale perché la situazione nei vari paesi è davvero diversa. La salute delle persone è molto più importante di qualsiasi partita di calcio. La salute è al di là di qualsiasi cosa – riporta l’agenzia Reuters – ed è per questo che dobbiamo monitorare la situazione e sperare che l’epidemia non si espanda“.