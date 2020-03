Coronavirus, l’Inghilterra al fianco dell’Italia: “Non divideremo Wembley stasera ma…”

Sono giorni drammatici in Europa per via della diffusione del Coronavirus che, in Italia e in altri paesi, non sembra placarsi. Questa sera, da calendario, ci sarebbe dovuta essere un’amichevole tra Inghilterra e Italia, in vista degli Europei. Match ovviamente cancellato – così come gli Europei e tutti gli eventi sportivi – perché, al momento, ci sono priorità ben più gravi. E l’account ufficiale della Nazionale inglese, su Twitter, ha condiviso un messaggio di solidarietà con l’Italia: “Non divideremo il campo stasera ma siamo insieme e uniti in questo momento difficile”, il commento della Nazionale dei Tre Leoni.