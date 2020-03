Europei e Copa America nel 2021, arriva l’ok della FIFA. Infantino: “Questa crisi…”

Nella giornata di ieri è arrivata anche l’ufficialità dell’UEFA del rinvio di Euro 2020, a cui ha fatto seguito la decisione della Conmebol di posticipare la Copa America: entrambe le competizioni si svolgeranno nel 2021 e proprio in serata è arrivato anche l’ok della FIFA. Il massimo organismo mondiale ha poi spiegato che esaminerà in un secondo momento i periodi delle campagne trasferimenti e della registrazione dei giocatori, visto che è possibile che i campionati vadano oltre il 30 giugno.

La FIFA, poi, ha spiegato in una dichiarazione ufficiale che formerà un gruppo di lavoro tra le Confederazioni per tenere sotto controllo la situazione sanitaria, “esaminare un fondo di sostegno finanziario per le parti interessate”, spiega la Gazzetta dello Sport. “Questa eccezionale situazione richiede misure e decisioni eccezionali. Questa crisi ha un impatto su tutto il mondo ed è per questo che le soluzioni devono tenere conto degli interessi di tutte le parti interessate in tutto il mondo”, ha dichiarato il presidente FIFA Infantino che ha confermato che donerà 10 milioni di dollari al Fondo di risposta solidale dell’OMS Covid-19.

