Gds – Coronavirus, mascherine per Bergamo e Lodi: anche Jindong in collegamento

Ieri Steven Zhang in un post su Instagram ha scritto: “Ci sosteniamo l’un altro come sempre. Non vi deluderemo mai, tutto andrà bene”. Una frase che rende l’idea di quanto l’allarme coronavirus sia a cuore alla famiglia Zhang. “Raccontano che in questi giorni di infinite conference call tra Italia e Cina, in collegamento non ci sia solo Steven ma anche Zhang Jindong, il patron nerazzurro. Il mondo Suning che ha visto abbassare la serranda in Cina di numerosissimi negozi del gruppo, è lo stesso che giusto ieri ha fatto recapitare all’ospedale di Bergamo 65 mila mascherine e a quello di Lodi altre 21.600. Quasi un dettaglio, perché l’obiettivo è ancor più nobile: favorire l’ingresso dalla Cina di un milione di mascherine complessive, da donare alla Protezione Civile“, spiega la Gazzetta dello Sport.

(Gazzetta dello Sport)