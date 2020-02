Dott. Matracia: “Coronavirus? Rinvio partite di una settimana senza senso. Inutile negare…”

Intervistato da TMW, Roberto Matracia, medico sportivo di esperienza pluriennale, ex responsabile sanitario del Palermo, ha analizzato la critica situazione creata dal rinvio di quattro partite di Serie A a causa del coronavirus, tra cui Inter-Sampdoria, inizialmente prevista per questa sera. Ecco le sue dichiarazioni:

PARTITE RINVIATE – “Non è un’esagerazione. La prevenzione è importante. Ma non capisco il rinvio della partita del Torino in Piemonte e non quello del Genoa in Liguria. Si tratta di territori vicini alla Lombardia dove c’è grande affluenza di gente soprattutto nei luoghi affollati. Per quanto riguarda i rinvii al Nord, visto il numero rilevante di casi è giusto prevenire e rinviare le partite di calcio. Come è giusto non andare nei cinema e chiudere tutte le strutture con grande affluenza di essere umani“.

VIRUS – “Non è mortale. Lo diventa se colpisce un individuo con delle patologie preesistenti. Oggi non c’è una prevenzione certa, ma è da evitare andare in luoghi dove ci sono gruppi di persone come ad esempio gli aeroporti, dove arrivano stranieri da territori che non conosciamo”.

RINVIO – “Se domenica si dovesse giocare normalmente a cosa sarebbe servito il rinvio di una settimana? A meno che da qui a domenica non si trovasse una soluzione. Anche se mi sembra presto. Così sarebbe un rinvio fine a se stesso”.

RISCHIO ESPANSIONE IN ITALIA – “Si. È inutile negarlo. Può arrivare anche in altre zone d’Italia. Oggi bisogna sperare che venga trovato un antidoto per debellare il virus”.

(Fonte: TMW)