Coronavirus, morto in Spagna un allenatore 21enne. Il club: “Come faremo senza di te?”

Un ragazzo di 21 anni è tra le vittime del Coronavirus in Spagna. Si tratta di Francis Garcia, giovane tecnico della squadra Portada Alta deceduto ieri dopo la positività al Covid-19 e alle altre patologie con cui stava lottando. Secondo “Málaga Hoy“, infatti, il ragazzo era alle prese con una malattia e un male oncologico recentemente diagnosticato. “Vogliamo esprimere le nostre più sentite e profonde condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutte le persone care al nostro allenatore Francisco Garcia che ci ha lasciato domenica – ha scritto l’Atletico Portada Alta -. E adesso come faremo senza di te Francis? Non lo sappiamo ma di sicuro tutto quello che faremo lo faremo per te. Non ti dimenticheremo fenomeno“.