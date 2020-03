Coronavirus, Navas lascia Parigi: il portiere spende 200 mila dollari per tornare in Costa Rica

Keylor Navas è appena arrivato in Costa Rica dopo aver lasciato la Francia dove l’emergenza coronavirus sta costringendo tutti a restare a casa. Il portiere del Paris Saint-Germain ha speso 200 mila dollari (quasi 180 mila euro) per un volo privato, con lui sono partiti la moglie e i suoi tre figli. Il portiere vuole stare vicino ai suoi cari, ma ha dovuto mettere mano al portafoglio e sborsare una cifra molto alta. Secondo le indicazioni del governo, adesso Keylor Navas deve rimanere in Costa Rica per almeno 14 giorni come prevede il protocollo del Ministero della Salute.

(Mundo Deportivo)