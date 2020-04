Coronavirus, tornare allo stadio non sarà facile. CdS: “Porte chiuse anche a inizio 2020-21”

I segnali sono incoraggianti, ma la sensazione è che l’emergenza coronavirus possa accompagnare le nostre vite ancora a lungo. Soprattutto per quel che riguarda le nostre abitudini, tra cui quella di andare allo stadio. Gli appassionati di calcio, infatti, potrebbero essere costretti ad aspettare mesi. E non è detto nemmeno che i primi mesi del 2020-21 si giochino a porte aperte, come riporta il Corriere dello Sport:

“Anche in caso di ripartenza è prevedibile una fase senza spettatori sugli spalti (lo stesso avverrà, purtroppo, nei primi mesi della nuova stagione). Questo influirà anche sull’indotto economico che ruota attorno ad un match: fornitura di servizi, aree ospitalità (anche se in questo segmento i club stanno studiando nuove formule più personalizzate per gli ospiti) e vendite del merchandising“.

(Fonte: Corriere dello Sport)