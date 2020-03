In serata si è diffusa la notizia preoccupante su Mbappé. L’attaccante del Psg accusa da alcuni giorni febbre e mal di gola e nella giornata di ieri si è sottoposto al tampone per scoprire se avesse contratto il Coronavirus. Da poco è arrivato l’esisto che è negativo e Mbappé può tirare un sospiro di sollievo. Il francese non è stato contagiato ma è comunque a rischio per la sfida di ritorno di domani sera contro il Borussia Dortmund.