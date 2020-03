UE, Roberti: “Coronavirus, l’Uefa non può non intervenire: si fermi il calcio europeo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Franco Roberti, deputato del Parlamento europeo, ha lanciato questo appello all’Uefa, chiedendo all’organo di sospendere tutte le manifestazioni calcistiche, che, al momento, verranno disputate a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus:

“Gli organi calcistici nazionali sono stati tutti sollecitati sul Coronavirus. L’Uefa a questo punto non può non intervenire: per vincere la battaglia va fermato il calcio a livello europeo, Champions ed Europa League comprese. Giocare non ha più senso”.