Coronavirus, nuovo Dpcm in arrivo. Speranza: “Stadi chiusi almeno fino al 7 ottobre”. Le novità

Stadi chiusi almeno fino al 7 ottobre. Ad anticiparlo è Repubblica che conferma come il nuovo Dpcm che verrà firmato da Giuseppe Conte a Palazzo Chigi abbia l’effetto di prorogare le norme anti-Covid di altri 30 giorni. Lo ha ribadito il Ministro della Salute, Roberto Speranza: “Nel Dpcm che firmeremo oggi le norme sono tutte confermate, anche quelle che riguardano il ballo. Sono semplicemente prorogate. Sono vigenti dal 16 agosto e le prorogheremo per altri 30 giorni” precisa il ministro, sottolineando in particolare che “il Governo nazionale non ha mai riaperto le discoteche, lo hanno fatto alcune Regioni che ne avevano la facoltà ma noi siamo intervenuti per richiuderle. E il Dpcm firmato oggi proroga tutte queste misure che erano già in vigore: sono e restano chiusi quindi sia le discoteche che gli stadi”.

Tra le novità, si aggiunge che servirà un’autocertificazione per chi arriva in Italia dai paesi ‘off-limits’ mentre restano in vigore le norme attuali sulla mascherine, obbligatorie nei luoghi chiusi e all’aperto dove non si può mantenere il distanziamento previsto, sul divieto di assembramento e il limite di capienza all’80 per cento per i trasporti pubblici.

(Repubblica)