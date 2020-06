Spadafora: “Calcetto dal 25 giugno? Non è automatico. Decideremo con le Regioni”

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha puntualizzato alcuni aspetti sul nuovo DPCM attraverso un post su Facebook. Nel dettaglio, sulla possibilità di riprendere lo sport amatoriale, ha detto: “ In questo momento il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede che la valutazione sulla riapertura degli sport di contatto venga fatta a partire dal 25 giugno ; il che non vuole assolutamente dire che dal 25 giugno la ripresa sia automatica. Dal 25 giugno in realtà il Ministero della Salute si è riservato di verificare con le rispettive Regioni lo stato della curva epidemiologica. Decideremo, regione per regione, l’eventuale apertura nei giorni e nelle settimane successive. Ci siamo mossi e continueremo a muoverci nell’interesse della salute di tutti gli italiani. Dopo i tanti sacrifici fatti, non possiamo permetterci di ricadere improvvisamente nell’incubo in cui eravamo solo qualche settimana fa”.