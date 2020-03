Coronavirus, Stankovic: “So cosa sta succedendo in Italia e come sta andando. Milano…”

Alla vigilia della gara contro il Napredak (partita in programma oggi alle 18 a porte chiuse), in conferenza stampa Dejan Stankovic ha commentato il difficile momento che sta vivendo l’Italia a causa dell’emergenza coronavirus. L’allenatore della stella Rossa analizza in particolare la situazione di Milano: “So cosa sta succedendo in Italia e come sta andando, mia moglie e mio figlio sono lì. Sono in semi-quarantena, lo hanno preso sul serio. Milano è letteralmente una città vuota“, ha detto l’ex nerazzurro.

(sport.blic.rs)