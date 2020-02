Stankovic: “Ludogorets squadra tosta, ma sono sicuro che l’Inter passerà il turno”

Ai microfoni di Sky Sport, Dejan Stankovic, che con la Stella Rossa ha affrontato il Ludogorets, ha presentato così la partita di Europa League che attende l’Inter, mettendo in guardia la squadra di Antonio Conte:

“Il Ludogorets è una squadra scomoda. Giocano da tanto insieme, con brasiliani talentuosi. Non buttano mai via la palla. Per 65′ con la mia Stella Rossa ho provato a dare pressione e se sono costretti a buttare via la palla fisicamente non sono fortissimi. Ma se escono con la palla a terra sanno far male. Sono sicuro, però, che Conte l’abbia studiata bene e che l’Inter passerà il turno“.

(Fonte: Sky Sport)