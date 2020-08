Ricciardi: “Coronavirus, con questi numeri non è possibile riaprire gli stadi. I contagi…”

Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute sulla questione del coronavirus, ha parlato dei contagi che continuano a non fermarsi. E nel suo intervento al programma di Rai3, Agorà, ha parlato dell’impossibilità di riaprire gli stadi con questi numeri. Proprio all’indomani dalla decisione dell’UEFA di riaprire le porte ai tifosi almeno a partire dalla Supercoppa Europea.

Queste le parole del medico: «La riapertura degli stadi al momento non è ancora possibile. Il ritorno allo stadio dipende dalla circolazione del virus. Se la controlliamo possiamo pensare di riaprire le manifestazioni di massa in una maniera controllata, ma con questi numeri non lo possiamo ancora fare. Le partite di calcio, inoltre, si possono svolgere solo senza pubblico».

(Fonte: gazzetta.it)