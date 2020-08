UFFICIALE – Uefa annuncia: “In Supercoppa Europea possibile ritorno parziale dei tifosi”

La decisione era nell’aria ed ora è ufficiale. La finale della Supercoppa Europea che si giocherà il 24 settembre potrebbe essere la prima partita con i tifosi allo stadio. Nelle ultime ore, in una riunione telematica tra i 55 segretari dell’UEFA, hanno preso questa decisione sulla gara che si giocherà a Budapest. Non ci sarà ovviamente lo stadio pieno, ma indicativamente attorno al 30% della capienza sarà destinata ai sostenitori delle due squadre, la vincitrice della Champions e quella dell’Europa League. E potrebbe essere l’Inter visto che giocherà la finale contro il Siviglia venerdì 21 agosto.

I partecipanti alla videoconferenza hanno sottolineato che è troppo presto per permettere al pubblico di essere in tribuna già a inizio settembre in Nations League, servono uno o più match come test per capire se posso essere messi in atto i protocolli anti-covid19. Una delle gare-test potrebbe essere appunto la Supercoppa del 24 settembre a Budapest ” con la presenza di un numero ridotto di spettatori”.