Corradi: “Inzaghi all’Inter mi incuriosisce tanto. Era quello che gli serviva”

Le parole dell'ex attaccante a proposito della nuova esperienza in panchina per il suo compagno di squadra ai tempi della Lazio

Ospite di Sport Mediaset, Bernardo Corradi, ex compagno di squadra di Simone Inzaghi, ha parlato del suo approdo all'Inter. Queste le sue parole: "Simone Inzaghi all'Inter mi incuriosisce tanto. E' chiamato a confermare quanto fatto finora. Esce dalla comfort-zone, ma aveva bisogno di questo tipo di esperienza in una squadra nella quale può consacrarsi come uno tra i migliori allenatori in circolazione"