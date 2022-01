Corradini: “Scudetto? I numeri dicono Inter. Icardi-Juve? Sarebbe l’uomo giusto”

Le parole dell'ex calciatore: "I numeri di oggi danno ragione all'Inter, che ha trovato continuità e risultati. Ci sono ancora tante gare"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Giancarlo Corradini, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "I numeri di oggi danno ragione all'Inter, che ha trovato continuità e risultati. Ci sono ancora tante gare da qui alla fine del campionato. E la Juve non è fuori dalla lotta scudetto finché i numeri le permettono di rientrare".