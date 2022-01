Dall’Argentina convinti: “Mauro Icardi è tornato a Parigi, ma Wanda prepara il trasloco”

Le ultime sul futuro dell'ex giocatore nerazzurro

Wanda Nara è tornata a Parigi con Mauro Icardi, ma - secondo i media argentini - sta già preparando la sua prossima mossa: dove si trasferirà? Secondo il portale argentino Gente la famiglia avrebbe fatto ritorno a Parigi, ma non per rimanerci. "Il ritorno in Francia è stato dettato dal fatto che Icardi doveva presentarsi agli allenamenti con il PSG, club che non starebbe tenendo in considerazione il giocatore a causa di tutti i problemi personali avuti nell'ultimo periodo e a causa della lunga assenza che si è concesso nel pieno dello scandalo amoroso. In questo momento, l'occasione più concreta sembra essere quella della Juventus, che da quando è partito Cristiano Ronaldo ha perso qualità in attacco. Se dovesse concretizzarsi il trasferimento al club bianconero (esistono già conversazioni avviate anni fa), Wanda tornerebbe a vivere in Italia".