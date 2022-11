Correa out dai Mondiali, quanti messaggi per lui. Il sostituto: “Spero…”

Il giocatore nerazzurro ha dovuto lasciare per le sue condizioni fisiche il ritiro dell'Argentina ad un passo dall'esordio in Qatar

Joaquin Correa ha dovuto rinunciare al Mondiale all'ultimo minuto e Scaloni, per sostituirlo, ha convocato Thiago Almada dell'Atlanta United. Il calciatore, intervistato all'aeroporto di Ezeiza, prima di salire sull'aereo per il Qatar, ha avuto un pensiero per l'attaccante dell'Inter: «Lo saluto. Perché sta passando un momento difficile. Non si augura a nessuno e spero che si riprenda presto».