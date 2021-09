CdS – Correa, sospiro di sollievo ma può saltare la Fiorentina. E Vidal…

Esordio dal 1' sfortunato per Joaquin Correa, costretto ad uscire anzitempo per una botta al bacino: il Tucu è in dubbio per la Fiorentina

Matteo Pifferi

Esordio dal 1' sfortunato per Joaquin Correa, costretto ad uscire anzitempo per una botta al bacino. Dopo esami approfonditi all'Humanitas, gli accertamenti hanno dato fortunatamente esito negativo, tranquillizzando subito la situazione. "A questo punto è difficile credere che il “Tucu” possa già recuperare per la sfida con la Fiorentina, in programma mercoledì sera. Più facile che si attenda il match con l’Atalanta di sabato prossimo", il giudizio del Corriere dello Sport che aggiunge anche Vidal in dubbio per le prossime partite, visto l'affaticamento muscolare che gli ha impedito di giocare col Bologna.