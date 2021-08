EDICOLA CDS – Correa o Belotti: Inter in trattativa con Lotito e Cairo. Inzaghi sceglie

"Correa o Belotti: Inzaghi sceglie". Recita così il titolo del taglio alto sul Corriere dello Sport in edicola martedì 24 agosto 2021

"Correa o Belotti: Inzaghi sceglie". Recita così il titolo del taglio alto sul Corriere dello Sport in edicola martedì 24 agosto 2021. "L'Inter in trattativa con Lotito e Cairo per l'attaccante. Il tecnico indeciso: una torre o una seconda punta", si legge sul quotidiano. La copertina è dedicata a Cristiano Ronaldo: "I sette giorni di CR7. Ronaldo deve trovare un club entro il 31 o riconquistare Allegri".