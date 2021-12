Inter, Correa unica brutta notizia dell’Olimpico: scontato pensare che per lui sia finito…

In una notte stellare come quella dell'Olimpico, per l'Inter c'è da fare i conti anche con una brutta notizia

Marco Macca

In una notte stellare come quella dell'Olimpico, per l'Inter c'è da fare i conti anche con una brutta notizia. L'infortunio di Correa, infatti, tiene l'ambiente nerazzurro col fiato sospeso. A tal proposito, Tuttosport scrive:

"Unica brutta notizia della serata, l’infortunio di Correa, uscito per un problema ai flessori della coscia sinistra: gli esami strumentali chiariranno l’entità del danno muscolare, ma il pianto in panchina dell’argentino non lascia pensare a nulla di buono (scontato pensare che il suo 2021 sia finito)".

(Fonte: Tuttosport)