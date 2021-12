Roma-Inter, infortunio Correa: risentimento ai flessori della coscia sinistra

Il giocatore si è fatto male durante la gara contro i giallorossi, ha sentito tirare ed è stato sostituito da Sanchez

Tucu Correa è stato sostituito da Sanchez. L'attaccante, che è stato schierato, da Inzaghi da titolare nella gara dell'Intercontro la Roma ha sentito tirare dietro, sulla coscia. Il giocatore nerazzurro ha fatto cenno allo staff medico che lo ha accompagnato in panchina. Da Dazn hanno segnalato che l'argentino era in lacrime e pure Lautaro, suo connazionale, si è avvicinato per consolarlo.