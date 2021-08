Correa, buona la…terza: la maglia dell’Inter nel destino, il cerchio si chiude

L'attaccante argentino lascerà la Lazio e tornerà nuovamente ad Appiano Gentile, già visitata nel gennaio del 2013

L'Inter e Correa , una storia che può finalmente iniziare dopo essere stata più volte vicina al lieto fine. L'attaccante argentino, infatti, avrebbe potuto indossare la maglia nerazzurra già in passato, ma per diverse circostanze non se ne fece nulla. Oggi, come scrive Tuttosport, il terzo tentativo sarà quello giusto, quello che chiuderà definitivamente il cerchio:

"La terza, dunque, è stata la volta buona per Correa all'Inter. Già, perché il 27enne argentino è stato vicino al club nerazzurro già in due occasioni. La prima nel gennaio 2013, quando 18enne fu mandato ad Appiano dall'allora ds dell'Estudiantes, l'ex interista Juan Sebastian Veron, per un provino con la squadra di Stramaccioni. Correa si allenò per qualche settimana, ma alla fine l'Inter decise di non investire i 2 milioni richiesti dalla società argentina, fermandosi a meno di 1 milione. La seconda volta che Correa è stato vicinissimo all'Inter è stato nel gennaio 2018 quando, allora giocatore dei Siviglia, fu proposto in uno scambio con Brozovic. Le due società ne parlarono per diverse settimane, ma alla fine non se ne fece nulla".