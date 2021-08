Inter-Correa, il retroscena: accordo con il Torino per Belotti, poi il sì di Lotito

La dirigenza nerazzurra, prima di trovare l'intesa per l'attaccante argentino, aveva chiuso per il capitano granata

"Sarà Correa la nuova punta per Inzaghi. Ieri, c'è stato lo sprint decisivo con accordo raggiunto con la Lazio sulla base di 5 milioni di euro per il prestito, più altri 25 per il riscatto obbligatorio e l'aggiunta di un altro milione come bonus legato alla qualificazione Champions. [...] Lotito aveva reagito freddamente, come hanno testimoniato le sue dichiarazioni domenicali. Per un'altra giornata abbondante ha continuato a chiedere i soliti 40 milioni (premi compresi), scendendo poi a 35. Sembrava intenzionato a resistere, poi è subentrata la variabile Belotti e ha finito per convincersi".