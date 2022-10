GdS – Inter, Inzaghi si affida a Correa. Calhanoglu in regia, torna de Vrij

Le scelte di formazione in vista del match di domani contro il Barcellona: nuova chance in avanti per il Tucu

Fabio Alampi

Si avvicina l'appuntamento con il match di Champions League contro il Barcellona per l'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi pare intenzionato a presentare alcune novità di formazione: "Joaquin Correa sarà titolare contro il Barcellona. Dopo aver iniziato nell'undici iniziale contro il Victoria Plzen, l'argentino avrà una nuova chances, stavolta con una grande come la formazione di Xavi. [...] La sua spalla? Nell'allenamento della vigilia Lautaro Martinez ha dimostrato di star bene e che il fastidio alla coscia sia superato, ma decisive saranno le sensazioni che il Toro avrà nelle prossime ore, quelle precedenti alla riunione tecnica. L'impressione è che le sue chances di partire dal 1' siano discrete, superiori a quelle di Dzeko.

Rispetto a sabato Inzaghi è orientato a togliere dalla mediana Asllani che ha fatto benino contro la Roma, ma che in Champions non ha ancora l'esperienza per certe sfide. In mezzo la cerniera centrale sarà composta da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con il turco che ieri è stato testato come regista, ma che potrebbe scambiarsi saltuariamente i compiti con l'armeno. Sulle fasce ieri provati Darmian a destra e Dimarco a sinistra.

In difesa si rivede De Vrij che ha smaltito la febbre accusata prima della Roma. A lasciargli il posto sarà Acerbi, mentre i due marcatori saranno Skriniar e Bastoni. In porta, come annunciato da Inzaghi, continua l'alternanza campionato-Champions tra Handanovic e Onana: col Barcellona toccherà al camerunese".