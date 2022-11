GdS: “Correa escluso dal Mondiale. Ora Inzaghi deve recuperare lui e Lukaku”

Joaquin Correa non sarà ai Mondiali. Era stato convocato ma un problema al ginocchio sinistro non ha dato certezze a Scaloni sulla possibilità di impiegarlo nelle gare che inizieranno martedì per l'Argentina. Così ha preferito esonerarlo e chiamare Almeda al suo posto. Una delusione davvero pesante da digerire per il giocatore nerazzurro che vede sparire così, quando era all'orizzonte, il sogno di giocare la Coppa del Mondo.

La Gazzetta dello Sport ha commentato così la notizia che è arrivata dal ritiro argentino: "L'infortunio al tendine del ginocchio sinistro è lo stesso che lo tormenta dal 4 ottobre. Da quando, con la maglia dell'Inter, fu costretto a uscire al 56' del match di Champions League contro il Barcellona a San Siro... Evidentemente conviveva con il dolore o ieri ha sentito un improvviso riacutizzarsi del fastidio. In ogni caso, per lui è una beffa. E neppure per l'Inter è una buona notizia: la ripresa del campionato è lontana, ma in questo momento Inzaghi ha Lukaku che deve recuperare dall'infortunio alla coscia sinistra più Correa alle prese con il fastidio al ginocchio. Non il massimo", si legge sul sito della rosea.