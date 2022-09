Inter, Correa e il ghiaccio post-Cremonese: “Cosa fanno sapere da Appiano”

Ghiaccio in panchina per Correa durante Inter-Cremonese: ecco le sensazioni da Appiano Gentile verso il derby

Sospiro di sollievo in casa Inter per il Tucu Correa. L’argentino nel secondo tempo del match con la Cremonese ha chiesto il cambio e gli è stata subito applicata una borsa del ghiaccio in panchina. Tuttosport oggi ha fatto il punto sulle sue condizioni in chiave derby.