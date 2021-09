GdS – Inter, Correa a disposizione per l’Atalanta? Entro domani la decisione

Prosegue il programma di recupero dell'attaccante argentino, uscito contro il Bologna per un problema al bacino

Migliorano le condizioni di Joaquin Correa: l'attaccante argentino, uscito nel corso del primo tempo della sfida contro il Bologna per un problema al bacino, prosegue nel suo programma di recupero, e una sua convocazione per la sfida contro l'Atalanta di domani sera non è da escludere. La decisione definitiva, secondo La Gazzetta dello Sport, non è ancora stata presa: