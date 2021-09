CorSera – L’Inter balla il tango: Lautaro-Correa in avanti, Dzeko in panchina col Bologna

"L'Inter balla il tango in uno stadio che, con 33 mila biglietti già venduti, si avvia al tutto esaurito", si legge sul CorSera

"L'Inter balla il tango in uno stadio che, con 33 mila biglietti già venduti, si avvia al tutto esaurito". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito all'avvicinamento a Inter-Bologna. In avanti, Dzeko sembra avviato alla panchina con Correa che potrebbe affiancare Lautaro in un attacco tutto argentino con l'obiettivo di tornare a concretizzare la grande mole di gioco profusa. "Con Lautaro il compito del Tucu non sarà agevole: lo spettro di Lukaku, che lo scorso anno oltre che terrorizzare gli avversari con la sua presenza scenica aveva totalizzato 30 reti, aleggia ancora su San Siro", sottolinea il quotidiano.