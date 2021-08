Correa, Lotito non si smuove dai 40 milioni. “L’Inter parte da questa cifra”

Il presidente biancoceleste non è così ben predisposto ad andare incontro alle necessità di Inzaghi, alla luce di come si è consumato l’addio

L'Inter non molla definitivamente il nome di Joaquin Correa. Il centravanti argentino vuole lasciare la Lazio, ma il club biancoceleste non ha alcun'intenzione di favorire la squadra di Simone Inzaghi. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "L’Inter non si è ancora fatta avanti in maniera concreta, ma la base di partenza sarebbero gli stessi 25 milioni stanziati per Thuram. Lotito, invece, è fermo a 37 milioni più bonus, che fanno arrivare il totale a quota 40. Insomma, servirebbe che la Lazio abbassasse le sue pretese, ma pur avendo la necessità di vendere – e l’argentino è sul mercato sin da inizio estate – il presidente biancoceleste non è così ben predisposto ad andare incontro alle necessità di Inzaghi, alla luce di come si è consumato l’addio".