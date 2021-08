Marianella: “Correa tra i migliori acquisti del mercato. Perché è perfetto per l’Inter”

Il giornalista di Sky ha parlato di Correa e l'ha inserito tra i cinque miglior acquisti di questa sessione di calciomercato

«L'Inter - ha aggiunto il giornalista - ha sondato molti nomi, poi Thuram si è anche fatto male ed è stato sfortunato. Correa è perfetto per l'allenatore, per giocare con Dzeko e anche con Lautaro. Nell'idea tattica di Inzaghi, anche perché lo conosceva. Quando compri un calciatore che si inserisce in una squadra come il pezzettino di un puzzle è il lavoro perfetto dell'allenatore e della società. La Lazio ha la capacità di saper scegliere i suoi giocatori. L'Inter lo prende perché lo vede all'opera nella Lazio. L'Argentina lo fa giocare perché si afferma in biancoceleste, la società di Lotito sa come si valorizzano i giocatori».