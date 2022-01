Correa, l’Inter sceglie la prudenza: ecco quando potrà tornare a disposizione

L'attaccante argentino prosegue nel suo programma di recupero: i tempi non verranno affrettati per evitare ricadute

Prosegue ad Appiano Gentile il progrmma di recupero di Joaquin Correa: l'attaccante argentino vuole tornare quanto prima a disposizione di Simone Inzaghi, ma l'Inter vuole usare tutta la prudenza del caso per evitare nuove ricadute. Il Corriere dello Sport ipotizza quella che potrebbe essere la data del rientro in gruppo: "La distrazione ai flessori della coscia sinistra consiglia prudenza e tutto lascia credere che il suo rientro avverrà a fine febbraio o comunque non in tempo per il match di Champions contro il Liverpool del 16".