Inzaghi in conferenza: “Mercato? Valutare tutto, domani incontro con presidente e società”

L'analisi in conferenza stampa della prestazione dei nerazzurri

Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria e la prestazione della sua Inter in conferenza stampa: "Due partite da 120 minuti: è normale che una squadra sia stanca dal punto di vista mentale. Stacchiamo fino a mercoledì e poi ci alleneremo nel migliore dei modi. Avremo più giocatori per lavorare. A parte i sudamericani e gli italiani che avranno questo stage. Cercheremo di lavorare nel migliore dei modi. Gol all'ultimo minuto non un caso? Penso che sia sinonimo di grande squadra. Crederci fino alla fine. Lo avevo detto ai ragazzi alla fine del primo tempo: difficile trovare il gol su questo campo ingiocabile. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Va fatto un complimento ai 5 subentrati. Infortunio Correa porterà Inter sul mercato? Per quanto riguarda il mercato c'eravamo dati appuntamento con la società e il presidente alla fine della partita con il Venezia. Domani avremo un incontro. Dovremo valutare bene tutto quanto. Ci aspetta un tour de force, avviamo avuto un infortunio. Ho il presidente e la la società qua, cercheremo di fare nel migliore dei modi. Saranno tutte partite difficili ma anche quelle di gennaio erano anche difficilissime. Abbiamo visto anche le ultime due, sono state difficili. Sarà un tour de force. Non mi preoccupa la stanchezza, mi preoccupa perché abbiamo preso due gol che non avevamo più preso. Un po' di disattenzione non solo dai difensori ma da tutti i reparti. Poi secondo me bisogna porre rimedio al campo di San Siro perché dalla partita con la Lazio è diventato un problema giocare. Per lo spettacolo, per l'Inter e per il Milan".