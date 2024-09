Insomma, uno scenario tutt'altro che incoraggiante. L'unica via di uscita per andare a giocare di più, come ricorda La Gazzetta dello Sport, è la Turchia: "Pesa a bilancio per circa 6,5 milioni lordi l'anno con un contratto fino al 2025. In estate, nonostante qualche ammiccamento in Grecia e (soprattutto) in Arabia Saudita, non l'ha voluto nessuno. A trent'anni non è positivo. L'ultimo spiraglio è riuscire a piazzarlo in Turchia, dove il calciomercato chiuderà il 13 settembre".