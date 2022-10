CdS – Inter, Correa si gioca presente e futuro: con il Barcellona sarà titolare

Serata di Champions League per l'Inter, che affronta il Barcellona in un match che significa tantissimo considerato il momento difficilissimo attraversato dai nerazzurri. Ancora qualche dubbio di formazione per Inzaghi, che riparte però da una certezza: in attacco ci sarà dal primo minuto Joaquin Correa. Per l'argentino, come scrive il Corriere dello Sport, una chance da non fallire: "In attacco la certezza è Correa. Ed è chiaro che si tratta di una scelta pesante. Il "Tucu" si gioca parecchio dopo le ultime deludenti esibizioni. È un'occasione per riprendersi la scena e la conferma della fiducia di Inzaghi".