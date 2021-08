TS – Correa, gol pesanti anche alla Lazio. “Mai in doppia cifra in campionato ma…”

"Pochi gol, ma buoni". Così l'edizione odierna di Tuttosport racconta i tre anni di Correa alla Lazio, prima del suo passaggio in nerazzurro

"Pochi gol, ma buoni. Finora Joaquin Correa aveva abituato così i tifosi laziali e il suo mentore, Simone Inzaghi. Pochi, per un attaccante con il potenziale dell’argentino. Ma buoni, perché in tre stagioni in biancoceleste quel “poco” (mai andato in doppia cifra in campionato) non è mai stato superfluo e ha portato tanti punti". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al rendimento di Correa con la maglia della Lazio. L'argentino, durante la prima stagione in maglia biancoceleste, segnò gol decisivi contro Udinese e Cagliari, pareggiando al 94' col Milan e segnando anche in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. La seconda stagione si conclude con 9 reti in 30 partite mentre nella terza (l'ultima), il Tucu ha segnato 8 volte in 28 presenze, tra le quali spiccano le due reti in Champions contro Bruges e Bayern Monaco e le doppiette rifilate a Milan e Genoa nel finale di campionato.