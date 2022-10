GdS – Inter, Correa e l’infortunio al ginocchio: le sensazioni sullo stop

"Il Tucu, schierato titolare da Simone Inzaghi nella partita di Champions League contro i blaugrana, era stato sostituito da Edin Dzeko al 56', come primo cambio della partita. Le condizioni dell'argentino verranno valutate di giorno in giorno, ma l'impressione è che vederlo tra i convocati sabato in casa del Sassuolo sia piuttosto improbabile. Spazio quindi a Lautaro Martinez in coppia con l'attaccante bosniaco. Correa si aggiunge così a Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku e Alex Cordaz nella lista degli indisponibili di Inzaghi", si legge.