Inter, Correa jolly in avanti. “Si abbina a Dzeko e Lautaro. Segna poco? Sì ma…”

L'arrivo di Joaquin Correa perché all'Inter e a Simone Inzaghi di avere un rinforzo in più nel reparto offensivo ma anche una risorsa utile in chiave tattica. "Già alla Lazio il nuovo tecnico dell’Inter aveva ridisegnato la squadra per inserire l’argentino: dalla versione con Luis Alberto trequartista dietro l’unica punta Immobile, al nuovo impianto con Correa di fianco a Ciro e lo spagnolo in posizione di mezzala con il compito di inventare. Svolta azzeccata, perché in questa veste la Lazio si è issata a livelli Champions, e che potrebbe ripetersi proprio guardando l’Inter del debutto, schierata con Sensi alle spalle di Dzeko unico terminale. Con Correa, i nerazzurri compongono un reparto d’attacco equilibrato per caratteristiche: non più due titolarissimi inamovibili come Lukaku e Lautaro, ma almeno tre attaccanti che possono combinarsi in modi diversi e sempre efficaci. Dzeko con Lautaro, Dzeko con Correa, Lautaro con Correa", spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.