EDICOLA TS – Inter, svolta Correa: ecco le cifre! Belotti, l’ira dei tifosi

La prima pagina del quotidiano sportivo in edicola mercoledì 25 agosto: c'è spazio anche per il mercato dei nerazzurri

Si parla anche del mercato dell'Inter in prima pagina sull'edizione di mercoledì 25 agosto di Tuttosport. In particolare, dell'imminente arrivo del Tucu Correa alla corte di Simone Inzaghi per rinforzare l'attacco. "Inter, svolta Correa! Belotti, l'ira dei tifosi", si legge in taglio alto. A centro pagina spazio per Cristiano Ronaldo: "CR7 and the City", scrive il quotidiano sull'attaccante della Juve.