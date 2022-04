Ultima chiamata per Correa: titolare dopo cinque mesi. E c’è un dato che lascia ben sperare

"Più che un’occasione, per Joaquin Correa è un’ultima chiamata". Apre così l'articolo di Libero in merito a Inter-Verona

"Più che un’occasione, per Joaquin Correa è un’ultima chiamata". Apre così l'articolo di Libero in merito a Inter-Verona, con un focus sulla titolarità dell'argentino, chiamato a sostituire lo squalificato Lautaro Martinez. L'ultima da titolare per Correa è del 4 dicembre contro la Roma, giorno nel quale si fece male ed uscì al 59'.

"L’intesa con Dzeko sembrava ottima, migliore rispetto a quella del bosniaco con Lautaro in molte altre partite, non tanto per una questione umana, quanto per caratteristiche tecniche: Correa è abile a tagliare il campo in verticale e a guadagnare la profondità, così sfrutta al meglio il lavoro di cucitura spalle alla porta del compagno", spiega poi il quotidiano che annota una statistica curiosa: quando Correa ha giocato da titolare - 7 volte in stagione -, l'Inter ha sempre vinto.