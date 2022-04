Inter, tocca a Correa. Inzaghi studia due variazioni per il Verona di Tudor

Lautaro squalificato, il tecnico dell'Inter si affida all'ex Lazio. Novità in difesa e sulla fascia destra

Andrea Della Sala

L'Inter scenderà in campo questa sera a San Siro contro il Verona. Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Lautaro e ha scelto il connazionale Correa per sostituirlo in coppia con Dzeko.

"Centoventisei giorni dopo Roma-Inter (4 dicembre), Joaquín Correa torna titolare in campionato. Scelta che sa di svolta, quella messa in atto dall’allenatore che, non va dimenticato, è stato il principale sponsor dello sbarco del “Tucu” a Milano. Il sorpasso di Correa su Alexis Sanchez nelle gerarchie è motivato anche da scelte strategiche già maturate in seno al club. Il “Tucu” è un patrimonio dell’Inter (Suning dovrà versare 25 milioni alla Lazio essendo scattate le clausole che prevedono l’obbligo di acquisto), mentre il cileno - insieme ad Arturo Vidal - è un giocatore che oggi è più costoso che utile e il suo ingaggio da 7 milioni pesa in modo importante nel monte-stipendi", riporta Tuttosport.

"E stasera con il Verona, spinta dagli oltre 60mila tifosi attesi a San Siro, insegue la seconda vittoria consecutiva in campionato, cosa che non si è più verificata dal filotto di otto successi chiuso con il 2-1 alla Lazio (9 gennaio). Oltre a Correa e al ritorno dal 1’ di De Vrij l’altra novità sarà sempre nel reparto arretrato. Prima di chiudere l’allenamento, Inzaghi ha infatti attuato altre due variazioni sul tema: ha provato Darmian per Dumfries e, soprattutto, ha messo in campo Dimarco per Bastoni , soluzione che - a meno di sorprese - verrà adottata pure oggi col Verona, considerando che l’azzurro e Perisic sono entrambi diffidati. È meglio evitare il rischio di presentarsi a La Spezia senza l’intera catena di sinistra titolare, azzoppata dalla mannaia del giudice sportivo", aggiunge il quotidiano.