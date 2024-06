La realtà, come confermato poi da FCInter1908.it, è ben diversa, con l'Inter che lo ritiene praticamente incedibile e con il Bayern che al momento non ha ancora avanzato nessun'offerta. Lo conferma anche il Corriere della Sera nel trafiletto dedicato al mercato: "Il Bayern ha messo gli occhi su Calhanoglu ma l’interesse dei tedeschi, che per ora non si è concretizzato in nessuna mossa formale, non preoccupa l’Inter".