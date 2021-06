CorSera – Conte non si adatta ai tempi. Ha mollato l’Inter quasi indignato perché Zhang…

Il tecnico rischia di rimanere senza panchina. Anche la trattativa col Tottenham sembra ormai saltata

Gianni Pampinella

Dopo l'addio all'Inter, Antonio Conte potrebbe guardare la prossima stagione da casa. La pista che porta al Tottenham sembra abbandonata per le esose richieste del tecnico. La pandemia ha devastato i conti di tutti i club, ma, come sottolinea il Corriere della Sera, Conte va avanti per la sua strada, come se tutto fosse uguale a quindici mesi fa.

"Prima ha mollato l’Inter, quasi indignato perché Zhang gli ha spiegato di non potergli acquistare i campioni desiderati, ma anzi di doverne cedere qualcuno di quelli in organico. Poi ha fatto saltare la trattativa con il Real Madrid, il club più titolato del pianeta. Di fronte alle richieste di Antonio perfino un dirigente navigato come Florentino, che nel calcio ne ha viste di tutti i colori, ha strabuzzato gli occhi".

"L’ultimo no Conte lo sta facendo recapitare al Tottenham, che ha scelto Paratici come direttore sportivo e avrebbe voluto l’ex allenatore dell’Inter assieme a lui. Ci ha riflettuto qualche giorno, Conte, ma adesso sembra deciso a opporre un nuovo rifiuto. Il motivo? Si può sintetizzare così: ho lasciato l’Inter perché non si rafforza, come posso andare in un club che non è competitivo in Premier e uscirà indebolito dal mercato?".

"Come passerà dunque Conte la prossima stagione? Se non si libererà qualche panchina che riterrà degna di lui, resterà a casa. Pensando che i presidenti sono tutti incapaci perché, come ha dichiarato a Dazn, «un’azienda dovrebbe scegliere me, sono un vincente e una garanzia sul piano lavorativo e umano». Il problema, in realtà, è il contrario: non sono le aziende che non lo scelgono, ma lui che le rifiuta".

(Corriere della Sera)