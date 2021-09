CorSera – Inter, la difesa preoccupa. “La Samp ha evidenziato le fragilità del reparto e…”

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Sampdoria ha messo in difficoltà il reparto arretrato dell'Inter

"La Samp ha evidenziato le fragilità difensive nerazzurre, sembravano sconosciute per il reparto. L’impianto di gioco dell’Inter è cambiato, con attori differenti rispetto al passato è naturale. I nerazzurri sono più spostati in avanti, il baricentro è alto, davanti si crea tanto, dietro si rischia di più". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito ai primi segnali manifestati dalla nuova Inter di Inzaghi che ha ancora bisogno di tempo per trovare la formula giusta e conferire equilibrio ai tre reparti.

L'efficacia di Inzaghi, però, dipende tanto e soprattutto dal trio offensivo: Lautaro si è caricato il peso dell'attacco sulle sue spalle e ha timbrato il cartellino contro la Samp mentre Dzeko, rimasto a secco, cerca subito il riscatto in Champions, teatro in cui non ha mai sbagliato la grande occasione. "È l’attacco a poter scacciare le paure sulla difesa e a far svanire i dubbi. Ad amplificarli c’è l’imminenza della Champions, un’altra storia complicata e piena di delusioni. Gli ultimi tre tentativi sono andati a vuoto, i nerazzurri non sono riusciti mai a passare il girone né con Spalletti né con Conte", spiega il CorSera.